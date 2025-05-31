Творческий слёт литераторов со всей России пройдёт на Днях пушкинской поэзии

12:20, 31 мая 2025, ПАИ

Известные российские писатели выступят на Днях пушкинской поэзии и русской культуры с 6 по 8 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В состав делегации входят литераторы из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Сыктывкара, Махачкалы, Петрозаводска, Барнаула, Кургана, Донецка и Луганска.

6 июня 12:00 писатели возложат цветы к памятнику «Пушкин и крестьянка», а затем поприветствуют гостей праздника и прочитают свои стихи.

В 15:00 начнутся творческие встречи поэтов в Псковской областной библиотеке им. Курбатова, в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. Каверина и в библиотеке «Родник» им. Золотцева.

7 июня на исторической сцене и на поляне в «Михайловском» литераторы продолжат встречи с гостями праздника.

8 июня в детской музыкальной школе № 1 им. Римского-Корсакова состоится литературно-художественный вечер, посвящённый празднованию Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Ранее сообщалось, что прозаик, публицист, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (творческий псевдоним – Изборцев) возглавит псковскую делегацию на Днях пушкинской поэзии и русской культуры.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.