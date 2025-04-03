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Общество

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

Самые подорожавшие с 24 по 31 марта продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Изображение сгенерировано нейросетью

Так, морковь подорожала на 3,3 %, столовая свёкла – на 3,05 %, свежие огурцы – на 2,51 %, свежие помидоры – на 2,45 %, поваренная пищевая соль – на 2,39 %, печенье – на 2,28 %, полукопчёная и варёно-копчёная колбаса – на 2,23 %, мороженая неразделанная рыба – на 2,11 %, белокочанная свежая капуста – на 1,62 %, куриные яйца – на 1,28 %, творог – на 1,22 %, репчатый лук – на 1,2 %, шлифованный рис – на 1,19 %.

Ранее сообщалось, что скидки на кофе в российских магазинах в 2026 году могут достичь 20–45 %, если в этом году в странах-поставщиках будет хороший урожай.

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