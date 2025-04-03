Двойная поддержка: псковская молодёжь может получить грант Росмолодёжи

18:27, 03 апреля 2025, ПАИ

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) проводит грантовый конкурс, который ежегодно поддерживает более 3 900 молодёжных инициатив по всей стране. Организаторы рассказали, как псковская молодёжь, став участником ​конкурса «Моя страна – моя Россия», может получить дополнительную грантовую поддержку.

В 2025 году Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и грантовый конкурс Росмолодёжи создали альянс для поддержки инициатив молодых россиян, сообщили организаторы. Благодаря партнёрству проект «Моя страна – моя Россия» стал площадкой для организации и проведения конкурса, а его финалисты получили возможность – автоматически номинироваться на дополнительный грант от Росмолодёжи.

В этом году финалисты проекта «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» получат особую возможность – подать заявку на грантовый конкурс Росмолодёжи.

В новом сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия» участникам предлагается 14 номинаций, которые охватывают ключевые аспекты развития территорий в сферах экологии, цифровых технологий и многое другое. Особое внимание уделяется специальной номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа», которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках постконкурсного сопровождения запланированы исторический форум в Москве и III Всероссийские педагогические чтения.

Отметим, победители конкурса ежегодно получают комплексную поддержку, которая включает гранты на реализацию проектов, дополнительные баллы при поступлении в вузы, стажировки и трудоустройство в партнёрских компаниях, путешествия по России от программы «Больше, чем путешествие», а также образовательные программы и менторское сопровождение.

Участники могут подать свои проекты на официальном сайте конкурса. Имена победителей будут объявлены на Петербургском международном экономическом форуме.