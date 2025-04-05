Псковичка Юлия Пересильд рассталась с актёром Михаилом Тройником

19:29, 03 апреля 2025, ПАИ

Актриса, псковичка Юлия Пересильд рассталась с актёром Михаилом Тройником. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало, говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват. Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось», – написала Юлия Пересильд.

По её словам, в спектакле «Последнее лето» Даниила Чащина экс-супруги продолжат работать вместе. Юлия Пересильд также отметила, что будет стремиться сохранить со своим бывшим супругом человеческие и профессиональные отношения.

Напомним, уроженка Псковской области Юлия Пересильд стала первой в мире актрисой, которая полетела в космос. 5 октября с космодрома Байконур на МКС стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19», на борту которого были опытные космонавты и актёры. Актриса часто упоминает свой родной город в интервью.