Посвящённый 45 городам воинской славы патриотический проект одобрил Александр Бастрыкин

22:59, 03 апреля 2025, ПАИ

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне старший помощник руководителя Следственного управления по Волгоградской области выступила с предложением разработать патриотический проект, посвящённый 45 городам воинской славы. Эта идея была одобрена и получила поддержку на встрече председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с сотрудниками, ответственными за взаимодействие со средствами массовой информации и общественностью. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Глава комитета отметил, что СКР – слаженный механизм. В его работе важна незамедлительная реакция на происшествия, о которых в век информационных технологий общество узнаёт моментально. Сотрудники, ответственные за взаимодействие со СМИ и общественностью, играют в этом первоочередную роль, добавил он.

Александр Бастрыкин выступил с требованием, чтобы на местах сотрудники пресс-служб ведомства оказывали содействие руководителям в своевременном обнаружении значимых событий.

В частности, это касается вопросов, связанных с преступностью среди мигрантов, с жилищными проблемами, с нарушениями при реализации национальных проектов, с защитой прав участников специальной военной операции и членов их семей, сирот и ветеранов.

В ходе встречи Александр Бастрыкин дал ответы на вопросы, озвученные сотрудниками из регионов. Он положительно оценил идею о создании ведомственной награды «За наставническую деятельность» для поощрения опытных следователей, учитывая роль наставников в подготовке молодых специалистов.

Отметим, мероприятие прошло в рамках всероссийского семинара-совещания «Современные медиа и ведомственные ориентиры».

Ранее сообщалось, что доложить о результатах проверки информации о травмировании 14-летней девочки, упавшей в шахту заброшенного здания в Великих Луках, поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.