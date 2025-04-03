Псковские и брестские профсоюзы усилят сотрудничество
Псковский областной совет профсоюзов и Брестское профобъединение (Белоруссия) в ходе видеоконференции договорились усилить сотрудничество, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.
В начале общения председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил коллег с Днём единения народов России и Белоруссии. После этого он обсудил с руководителем Брестского профобъединение Леонидом Мартынюком реализацию соглашения о сотрудничестве. Отдельно они выделили аспекты совместной патриотической работы в рамках 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и планы сотрудничества в сфере молодёжной политики. Стороны договорились усилить взаимодействие по охране труда, отдыха, правозащитному направлению и оздоровлению членов профсоюзов.
«Наша цель – продолжить максимальную интеграцию для развития, организационного укрепления, для защиты человека труда на территории союзных государств», – отметил Игорь Иванов.
Делегация Парламентской ассоциации Северо-Запада России оценила образовательные возможности ПсковГУ
Делегация Псковской области представила регион на всероссийском форуме президентов школ
Посвящённый 45 городам воинской славы патриотический проект одобрил Александр Бастрыкин