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Псковские и брестские профсоюзы усилят сотрудничество

Псковский областной совет профсоюзов и Брестское профобъединение (Белоруссия) в ходе видеоконференции договорились усилить сотрудничество, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В начале общения председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил коллег с Днём единения народов России и Белоруссии. После этого он обсудил с руководителем Брестского профобъединение Леонидом Мартынюком реализацию соглашения о сотрудничестве. Отдельно они выделили аспекты совместной патриотической работы в рамках 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и планы сотрудничества в сфере молодёжной политики. Стороны договорились усилить взаимодействие по охране труда, отдыха, правозащитному направлению и оздоровлению членов профсоюзов.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Наша цель – продолжить максимальную интеграцию для развития, организационного укрепления, для защиты человека труда на территории союзных государств», – отметил Игорь Иванов.

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