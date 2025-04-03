Школьники пришли на день открытых дверей в великолукский филиал инфекционной больницы

21:35, 03 апреля 2025, ПАИ

День открытых дверей для учеников 9–11-х классов и их родителей, желающих связать своё будущее и будущее своих детей с медициной, организовали в филиале «Великолукский» Псковской областной инфекционной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Встречу с будущими медиками проводили заместитель главного врача по филиалу «Великолукский», врач – анестезиолог-реаниматолог Вадим Лыков и начальник отдела кадров Ирина Лебедева, а также в дистанционном формате больницу представила главный врач Анастасия Повторейко.

В рамках мероприятия прошла экскурсия по больнице – учащиеся великолукских школ и их родители увидели, как устроена работа отделений и лабораторий изнутри. Они пообщались с врачом-инфекционистом о будущей профессии, побывали в кабинетах КТ и УЗИ-диагностики, а также узнали, как проводится ПЦР-анализ.

Также молодые люди увидели, как проводится диагностика заболеваний с помощью оборудования больницы. Так, лаборанты компьютерной томографии показали молодым людям, как выглядит тазобедренный сустав глазами врачей, а специалист по УЗИ подробно рассмотрел с ребятами строение щитовидной железы и печени.

Кроме того, начальник отдела кадров подробно объяснила, как заключить договор о целевом обучении, гарантированно получить место работы после выпуска и какие меры поддержки предусмотрены для студентов-медиков.

Ранее сообщалось, что профилактическое занятие для «Университета третьего возраста» провели псковские студенты-медики.