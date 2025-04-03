Делегация Парламентской ассоциации Северо-Запада России оценила образовательные возможности ПсковГУ

23:59, 03 апреля 2025, ПАИ

Учебно-лабораторный корпус медицинского факультета ПсковГУ и ПИШ Союзного государства посетила делегация Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Участники мероприятия ознакомились с инфраструктурой медфака и с программами обучения. Гости посетили симуляционный центр, лабораторный блок с демонстрационными и секционными залами, лаборантскими и препараторскими аудиториями. Все лекционные аудитории оборудованы с учётом гибридного формата занятий.

Отметим, площадь корпуса, который был возведён по инициативе губернатора региона Михаила Ведерникова, поддержанной президентом РФ Владимиром Путиным, превышает восемь тысяч квадратных метров. Строительство осуществляло Министерство обороны РФ. Из федерального бюджета на реализацию проекта было направлено 1,47 миллиарда рублей, регион выделил 50 миллионов рублей на подведение коммуникаций. Общая стоимость оборудования нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ на момент старта обучения составила более 150 миллионов рублей.

Продолжился визит ассоциации экскурсией в Передовую инженерную школу гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. Этот проект вуз реализует совместно с Белорусским национальным техническим университетом в формате международной модели академической и научно-производственной кооперации.

Гости побывали и в научно-исследовательской лаборатории плазменных и лазерных технологий, осмотрели Российско-Белорусский научно-исследовательский центр гибридных технологий формообразования в станкостроении, где установлена роботизированная установка ИЛИСТ-М, которая рассчитана на работу с титановыми и никелевыми сплавами, нержавеющими и высокопрочными сталями.

Кроме того, участникам презентовали оборудование вуза, в числе которого установка прямого лазерного выращивания, пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр, портативный 3D-сканер и программно-аппаратный комплекс визуализации – голографический стол.

Ранее сообщалось, что программа развития ПсковГУ вошла в число победителей конкурса «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования РФ.