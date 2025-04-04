Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области

10:11, 04 апреля 2025, ПАИ

Самые подешевевшие с 24 по 31 марта продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, варёная колбаса подешевела на 7,34 %, крупа гречневая ядрица – на 2,73 %, мясные консервы для детского питания – на 2,69 %, сметана – на 2,04 %, маргарин – на 1,39 %, подсолнечное масло – на 1,34 % и куры охлаждённые и мороженые – на 1,13 %.

Ранее псковичам рассказали, что самым подорожавшим продуктом за указанный период стала морковь – её цена выросла на 3,3 %.