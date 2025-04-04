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Общество

Об изменении цен на непродовольственные товары в Псковской области рассказали специалисты

О самых подорожавших и подешевевших непродовольственных товарах с 24 по 31 марта в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Изображение сгенерировано нейросетью

Так, зубная паста подорожала на 2,76 %, стиральный порошок – на 1,36 %, смартфон – на 1,16 %, туалетное мыло – на 1,13 %.

Подешевели – шампунь (на 5,23 %), туалетная бумага (на 2,41 %) и детские бумажные подгузники (на 1,06 %).

Напомним, что самым подорожавшим продуктом за указанный период стала морковь – цена овоща выросла на 3,3 %.

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