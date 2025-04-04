Антон Алиханов и Михаил Ведерников осмотрели выставку промышленности Псковской области

13:08, 04 апреля 2025, ПАИ

Выставку промышленности Псковской области посетили министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и губернатор региона Михаил Ведерников в пятницу, 4 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области















Выставка проходит в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика». В экспозицию вошли более 40 крупнейших предприятий, которые демонстрируют новые разработки и достижения региона в сфере промышленного производства.

Глава Минпромторга и губернатор подробно ознакомились с площадками по производству пиломатериалов, электротехнического оборудования, промышленных газов, изделий электронной техники, металлоформ и оборудования для ЖБИ, вездеходов «Тактик». Кроме того, презентованы возможности особой экономической зоны «Моглино».

Напомним, участники «Федеральной практики» рассматривают актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Со всеми новостями, посвящёнными выставке промышленности Псковской области, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.