Минпромторг прорабатывает вопрос создания цветочной биржи в Псковской области

13:45, 04 апреля 2025, ПАИ

Вопрос создания цветочной биржи в Псковской области прорабатывают в Министерстве промышленности и торговли России, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам сегодня, 4 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы прорабатываем сейчас создание в Псковской области биржевой торговли цветочной продукцией как импортной, так и отечественного производства. Инициативу мы активно сейчас прорабатываем. Биржевые типы торговли, на наш взгляд, нужно развивать. Поэтому мы обсуждаем возможность создания здесь филиала биржи, для того чтобы организовать торговлю цветочной продукцией, которая, к сожалению, до сих пор идёт через прибалтийские государства. На наш взгляд, развитие такой коммерческой инфраструктуры здесь было бы правильным и целесообразным и для региона, и для страны в целом», – отметил министр.

Он также добавил, что в рамках рабочего визита посетил завод «СКТ Групп», посмотрел результаты поддержки со стороны фондов развития промышленности.

Также министр отдельно отметил Псковский государственный университет. «Мы посмотрели на проекты, которые вы реализуете совместно с белорусскими партнёрами, передовую школу в области станкостроения. Регион активно работает над проектами технологического рейтинга. Вы видите, на чём фокусируется внимание федерального правительства, Министерства промышленности и торговли, не дожидаетесь указаний, а сразу идёте в станки, в оборудование, которое будет использоваться для повышения производительности нашего машиностроения», – сказал Антон Алиханов.

Кроме того, министр подчеркнул, что перспективы у региона большие, работа губернатором и его командой проделана большая. «Денис Мантуров [первый заместитель председателя Правительства РФ. – Прим. ред.] продолжает курировать Псковскую область, у региона есть своя индивидуальная мера поддержки, которую администрируют наши коллеги. Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области. – Прим. ред.] выбрал стратегию, чтобы большая часть этих средств шла в развитие промышленной инфраструктуры, что позволяет нам создавать новую базу, которая будет делать регион всё более и более устойчивым и финансово независимым. Это, мне кажется, правильная дорога», – заключил глава Минпромторга.

Ранее создание в Псковской области цветочной биржи губернатор Михаил Ведерников обсудил с замруководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным.