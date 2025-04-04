Более 50 человек уже пострадали от укусов клещей в Псковской области
51 человек, в том числе 15 детей обратилось в медорганизации Псковской области из-за укусов клещей с 10 марта по 2 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 47 человек, в том числе 15 детей.
Клещи в основном присасывались к людям в сельской местности, на дачах и в неорганизованных зонах отдыха, близких к их месту жительства.
Напомним, что первый случай присасывания клеща в 2025 году был зарегистрирован 10 марта, в 2024 году – 19 марта.
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