Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 50 человек уже пострадали от укусов клещей в Псковской области

51 человек, в том числе 15 детей обратилось в медорганизации Псковской области из-за укусов клещей с 10 марта по 2 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 47 человек, в том числе 15 детей.

Клещи в основном присасывались к людям в сельской местности, на дачах и в неорганизованных зонах отдыха, близких к их месту жительства.

Напомним, что первый случай присасывания клеща в 2025 году был зарегистрирован 10 марта, в 2024 году – 19 марта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 апреля 2025

Более 50 человек уже пострадали от укусов клещей в Псковской области
04 апреля 2025

Почти 300 новых квартир построили в Псковской области за два месяца
04 апреля 2025

Первые грибы-сморчки находят в лесах Псковской области
04 апреля 2025

Средняя цена нового отечественного автомобиля выросла на 13%
04 апреля 2025

Антон Алиханов и Михаил Ведерников осмотрели выставку промышленности Псковской области
04 апреля 2025

Билайн подвёл итоги масштабной стройки в Псковской области
04 апреля 2025

Нас выбирают за качество связи: T2 запустила новую рекламную кампанию
04 апреля 2025

Снег выпадет в Псковской области 5 апреля

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...