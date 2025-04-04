Опыт Псковской области представлен на международном форуме труда

14:37, 04 апреля 2025, ПАИ

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова представила опыт Псковской области на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда, сообщили ПАИ в региональном профильном комитете.

В рамках секции «Имиджевые проекты, реализуемые службами занятости регионов РФ» Алёна Трунова рассказала о создании псковского бренда «Найди себя в Псковской области» и Молодёжного кадрового центра Псковской области.

Отметим, что бренд «Найди себя в Псковской области» – стал не просто слоганом, это отражение философии подходов псковской службы занятости в работе, которые помогают развивать и поддерживают карьерные устремления молодёжи Псковской области.