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Общество

Опыт Псковской области представлен на международном форуме труда

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова представила опыт Псковской области на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда, сообщили ПАИ в региональном профильном комитете.

Изображение: комитет по труду и занятости Псковской области

В рамках секции «Имиджевые проекты, реализуемые службами занятости регионов РФ» Алёна Трунова рассказала о создании псковского бренда «Найди себя в Псковской области» и Молодёжного кадрового центра Псковской области.

Изображение: комитет по труду и занятости Псковской области

Отметим, что бренд «Найди себя в Псковской области» – стал не просто слоганом, это отражение философии подходов псковской службы занятости в работе, которые помогают развивать и поддерживают карьерные устремления молодёжи Псковской области.

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