Подросших страусят показали на псковском подворье «Птичий дворик»

16:10, 04 апреля 2025, ПАИ

Несколько детёнышей страусов, появившихся на свет на подворье «Птичий дворик» Псковского района 29 марта, показали в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Птицам пять дней. Они освоились и сейчас знакомятся с новым миром и обитателями подворья. Например, с цыплятами, которые родились в тот же день, отметили на подворье.

Отметим, что ранее на стене группы «Птичьего дворика» появилось видео с маленьким страусом и цыплёнком, где их сравнили по размеру спустя три часа после рождения.

Ранее сообщалось об истории появления троих страусят.