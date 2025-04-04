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Общество

Подросших страусят показали на псковском подворье «Птичий дворик»

Несколько детёнышей страусов, появившихся на свет на подворье «Птичий дворик» Псковского района 29 марта, показали в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Птицам пять дней. Они освоились и сейчас знакомятся с новым миром и обитателями подворья. Например, с цыплятами, которые родились в тот же день, отметили на подворье.

Скриншот видео псковского подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что ранее на стене группы «Птичьего дворика» появилось видео с маленьким страусом и цыплёнком, где их сравнили по размеру спустя три часа после рождения.

Ранее сообщалось об истории появления троих страусят.

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Подросших страусят показали на псковском подворье «Птичий дворик»

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