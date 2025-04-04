Зарплата в Псковской области выросла на 10,6% в реальном выражении

16:29, 04 апреля 2025, ПАИ

По оценке за январь 2025 года, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Псковской области составила 58 124 рубля, что на 19,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе Псковстата.

В реальном выражении зарплата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, выросла на 10,6 %.

Лидером по средней зарплате в Псковской области стала сфера финансов и страхования, где выплата достигла 96,5 тысячи рублей, а также обрабатывающая область, в частности производство мебели – в этой сфере размер оплаты труда составил 91,4 тысячи рублей. В конце списка оказались административная деятельность (38,2 тысячи рублей) и деятельность почтовой и курьерской связи (40,2 тысячи рублей).

Напомним, что просроченная задолженность по зарплате в Псковской области в феврале превысила два миллиона рублей. Заработная плата не выплачена 64 работникам. Задолженность составляет 35,4 тысячи рублей в среднем на одного работающего.