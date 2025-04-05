Ласточка моя: псковичи на 27% чаще стали чинить свои автомобили

19:43, 05 апреля 2025, ПАИ

Судя по динамике 2024 года, псковичи на 27 % чаще стали чинить свои автомобили, рассказали ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Наибольший рост спроса аналитики зафиксировали в категории электрооборудования – псковичи на 22 % чаще стали обращаться за данной услугой. Также в преддверии тёплого сезона на 15 % выросли продажи запчастей для системы охлаждения, ещё на 14 % увеличился спрос на покупку деталей для кузова, топливной и выхлопной систем и на 12 % возросла потребность на запчасти для двигателя.

Также в прошлом году в регионе по сравнению с 2023 годом на 9 % выросли продажи автозапчастей. «Это свидетельствует о стабильно высоком интересе к обслуживанию автомобилей и ремонту», – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, в России что средняя цена нового отечественного автомобиля выросла на 13 %, а китайских марок – на 9 %.