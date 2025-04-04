Участок автодороги на улице Труда в Пскове закроют с 8 по 22 апреля

18:25, 04 апреля 2025, ПАИ

С 8 по 22 апреля закроется участок автодороги в районе дома № 73 на улице Труда в Пскове. Ограничения связаны с проведением дорожных работ в инженерных сетях теплоснабжения, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Также с 8 по 11 апреля с 8:00 до 17:00 закроется участок автомобильной дороги от дома № 25 на улице Пионерской до Загородного переулка, включая перекрёсток. В ночное время с 17:00 до 08:00 движение будет восстановлено.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно перекроют в районе железнодорожного вокзала в Пскове.