Участок автодороги на улице Труда в Пскове закроют с 8 по 22 апреля
С 8 по 22 апреля закроется участок автодороги в районе дома № 73 на улице Труда в Пскове. Ограничения связаны с проведением дорожных работ в инженерных сетях теплоснабжения, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.
Также с 8 по 11 апреля с 8:00 до 17:00 закроется участок автомобильной дороги от дома № 25 на улице Пионерской до Загородного переулка, включая перекрёсток. В ночное время с 17:00 до 08:00 движение будет восстановлено.
Ранее сообщалось, что движение транспорта временно перекроют в районе железнодорожного вокзала в Пскове.
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