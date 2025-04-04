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Общество

Пенсионерка ушла из больницы в Пскове и пропала

65-летняя женщина пропала в Пскове, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт. Псковская область».

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт. Псковская область»

4 апреля женщина ушла из больницы и не вернулась.

Была одета в голубую длинную куртку, серые брюки. С собой у неё были четыре пакета с вещами.

Ранее сообщалось, что 45-летний мужчина пропал в Острове.

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