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Общество

Площадку для проведения ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» назвали в Великих Луках

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт в Великих Луках 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Основная цель ярмарки трудоустройства – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры», – отметили организаторы.

Основная площадка ярмарки трудоустройства будет работать по адресу город Великие Луки, набережная Лейтенанта Шмидта, д. 10, 12. Время проведения ярмарки – с 10:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что специализированная ярмарка трудоустройства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья прошла на площадке Кадрового центра Пскова.

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