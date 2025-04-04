День открытых дверей для псковских школьников проведёт региональное управление Роспотребнадзора

23:16, 04 апреля 2025, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области приглашает выпускников школ региона на день открытых дверей, сообщили ПАИ в ведомстве.

Встреча с учащимися 9–11-х классов пройдёт 10 апреля по адресу Псков, улица Гоголя, 17 (третий этаж).

Специалисты управления расскажут о правилах поступления и целевом обучении в ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» (Санкт-Петербург) по специальности «медико-профилактическое дело», а также о профессиях санитарного врача, эпидемиолога и о работе в Роспотребнадзоре.

Дополнительную информацию о встрече можно получить по телефону (8112) 72-20-22.

Ранее сообщалось, что день открытых дверей для учеников 9–11-х классов и их родителей организовали в филиале «Великолукский» Псковской областной инфекционной клинической больницы.