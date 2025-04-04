26 магнитных шариков съел двухлетний ребёнок из Башкирии

23:21, 04 апреля 2025, ПАИ

В Республике Башкортостан медики оказали помощь двухлетнему мальчику, который проглотил 26 магнитных шариков от конструктора. Об этом 4 апреля сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём телеграм-канале.

По словам Айрата Рахматуллина, во время игры ребёнок начал кашлять, и родители заметили, что несколько магнитных шариков исчезло. Ребёнка доставили в районную больницу, где после осмотра брюшной полости врачи обнаружили инородные тела.

Затем санитарная авиация доставила маленького пациента в республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи приняли решение провести операцию, в ходе которой были удалены неодимовые шарики-магниты. В настоящее время здоровью ребёнка ничего не угрожает.

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