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Общество

На встречу с писателем, путешественником и исследователем Владимиром Потресовым приглашают псковичей

Жителей и гостей Пскова приглашают на встречу с писателем Владимиром Потресовым, сообщили ПАИ организаторы.

Мероприятие пройдёт 6 апреля в 14:00 в библиотеке микрорайона Овсище.

Эта встреча будет приурочена к 25-летию издательства «Пальмир», которое возглавляет писатель, журналист, путешественник, исследователь и один из авторов проекта «Музей Ледового побоища. Самолва» Владимир Потресов.

Ранее сообщалось, что жителей Псковской области приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

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