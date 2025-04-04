На встречу с писателем, путешественником и исследователем Владимиром Потресовым приглашают псковичей

23:43, 04 апреля 2025, ПАИ

Жителей и гостей Пскова приглашают на встречу с писателем Владимиром Потресовым, сообщили ПАИ организаторы.

Мероприятие пройдёт 6 апреля в 14:00 в библиотеке микрорайона Овсище.

Эта встреча будет приурочена к 25-летию издательства «Пальмир», которое возглавляет писатель, журналист, путешественник, исследователь и один из авторов проекта «Музей Ледового побоища. Самолва» Владимир Потресов.

Ранее сообщалось, что жителей Псковской области приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».