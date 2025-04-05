В России завершили огранку самого крупного в истории страны бриллианта

16:18, 05 апреля 2025, ПАИ

Самый крупный в истории России бриллиант весом более 100 карат огранила алмазодобывающая компания «Алроса», сообщается на сайте компании.

Видео из официального Telegram-канала компании «Алроса»

Драгоценный камень назвали «Новое Солнце» из-за медово-золотистого цвета Vivid Yellow. Добыли его на арктическом россыпном месторождении Эбелях в Якутии.

Команда из 15 лучших специалистов в стране со стажем более 30 лет работала над созданием «Нового Солнца» более двух лет. Работа над «Новым Солнцем» – новая ступень развития российской школы огранки драгоценных камней Russian Cut и алмазно-бриллиантовой отрасли в России, отметили в компании.

Ранее алмазы, выращенные на территории ОЭЗ «Моглино», представили на выставке промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика».