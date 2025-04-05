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Спорт

ПСЖ с российским вратарём Сафоновым в составе стал чемпионом Франции по футболу

Клуб ПСЖ, за который играет российский вратарь Матвей Сафонов, стал чемпионом Франции по футболу, передаёт корреспондент ПАИ.

В очередном туре парижане на своём поле обыграли «Анже» и стали недосягаемы для других коллективов: идущий вторым в турнирной таблице «Монако» отстаёт от столичной команды на 24 очка.

Для Матвея Сафонова это первой гол в составе парижского клуба. В ПСЖ он перешёл прошлым летом из «Краснодара» за 20 миллионов евро.

Напомним, что 14-летний пскович Дмитрий Поздняков недавно стал игроком краснодарской академии.

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