ПСЖ с российским вратарём Сафоновым в составе стал чемпионом Франции по футболу
Клуб ПСЖ, за который играет российский вратарь Матвей Сафонов, стал чемпионом Франции по футболу, передаёт корреспондент ПАИ.
В очередном туре парижане на своём поле обыграли «Анже» и стали недосягаемы для других коллективов: идущий вторым в турнирной таблице «Монако» отстаёт от столичной команды на 24 очка.
Для Матвея Сафонова это первой гол в составе парижского клуба. В ПСЖ он перешёл прошлым летом из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
Напомним, что 14-летний пскович Дмитрий Поздняков недавно стал игроком краснодарской академии.
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