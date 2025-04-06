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Культура

Конференция по уникальным книжным изданиям откроется в Пушкинском заповеднике 18 апреля

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» анонсирует научно-практические чтения «...Роюсь в старых книгах...». Библиотеки русских усадеб: прошлое, настоящее, будущее» в рамках многолетнего конференц-проекта «Библиотека в усадьбе». Эта традиционная конференция, посвящённая изучению как исторических книжных собраний, так и отдельных изданий, являющихся на сегодняшний день книжными памятниками, начнёт свою работу в музее 18 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Предпол. А. Б. Заславский. Часы вдохновения (1948). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В программу чтений включены доклады и сообщения, подготовленные исследователями, сотрудниками библиотек и музеев из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Твери, Смоленска – всего девять докладчиков. Среди тем, обозначенных в программе, такие как: «Об одной книге из библиотеки А. С. Пушкина. Одесский след», «Дореволюционные издания о жизни и творчестве А. С. Пушкина в редком фонде Смоленской областной библиотеки имени А. Т. Твардовского», «Л. А. Творогов о Пушкине и других читателях «Слова о полку Игореве» в XIX веке: неизданное», «Книжное собрание Голенищевых–Кутузовых в Научной библиотеке Тверского государственного университета», многие другие.

Полную программу научно-практических чтений «...Роюсь в старых книгах...». Библиотеки русских усадеб: прошлое, настоящее, будущее» можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Специалистам – Конференции, семинары – «Библиотека в усадьбе». Научно-практические чтения». По старой музейной традиции стать слушателем чтений с правом участия в обсуждении докладов и сообщений может любой желающий.

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