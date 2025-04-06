Утопленник найден в озере Кислое в Великолукском районе

20:35, 06 апреля 2025, ПАИ

Утопленник найден в озере Кислое в районе СНТ «Чайка» Великолукского района, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По факту обнаружения тела 51-летнего мужчины следственные органы проводят процессуальную проверку.

По полученной следствием информации, лодка местного жителя запуталась в сетях и перевернулась, в результате мужчина утонул.

По материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.