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Происшествия

Утопленник найден в озере Кислое в Великолукском районе

Утопленник найден в озере Кислое в районе СНТ «Чайка» Великолукского района, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По факту обнаружения тела 51-летнего мужчины следственные органы проводят процессуальную проверку.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По полученной следствием информации, лодка местного жителя запуталась в сетях и перевернулась, в результате мужчина утонул.

По материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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