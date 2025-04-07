За ночь над регионами России сбили 19 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
13 дронов сбили над акваторией Азовского моря, четыре – над Краснодарским краем, ещё по одному БПЛА уничтожили над Крымом и Брянской областью.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
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