Реставраторы завершают восстановление иконостаса печорской церкви Сорока Севастийских Мучеников

16:24, 07 апреля 2025, ПАИ

Реставрацию иконостаса печорской церкви Сорока Севастийских Мучеников завершают в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

«Левая сторона сгорела при пожаре, остальное также находилось в плачевном состоянии, спеклось. Температура около 200 градусов. Пришлось восстановить очень много элементов», – рассказал реставратор Гавриил Гельяшенко.

Некоторые элементы выгорели, другие были уничтожены временем, и всё это покрывал многолетний слой хозяйственной краски и лака, рассказали мастера из Санкт-Петербурга.

Поверхностные части не дышат, потому что заполняются воздухонепроницаемыми покрытиями, отчего происходит искажение, потому что влажность в храме увеличена. Происходит деформация, добавили эксперты.

Работа включает зачистку, обработку, резьбу, шпаклевание, грунтовку, ошкуривание и не только. Восстановление утрат, сборка с нуля и укрепление конструкции.

«Приходилось ставить встык, так как дерево уже не держало. Это и есть внутренняя арматура, дополняющая истлевшее дерево. Кованые элементы подгонялись в профиль с помощью производства углублений и отверстий», – подчеркнули реставраторы.

Добавим, что один элемент – это месяц работы мастера. Готовое изделие отправляли в другой цех, где велись позолотные работы.

Иконостас храма Сорока Севастийских Мучеников сейчас ждёт своей отправки на сборку. Работы по реставрации практически выполнены.

Напомним, что благодаря искусной работе двенадцати специалистов алтарная преграда, отреставрированная впервые за 300 лет, вскоре украсит храм рядом с Псково-Печерским монастырём.