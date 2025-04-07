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Общество

28 заявок поступило на конкурсный отбор молодёжных проектов в Псковской области

28 заявок поступило на конкурсный отбор молодёжных проектов, реализуемых на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Изображение: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

С 12 марта по 3 апреля учащиеся образовательных учреждений Псковской области в возрасте от 16 до 18 лет (включительно) имели возможность подать заявку с идеей молодёжного проекта. В избирательную комиссию Псковской области было отправлено 28 заявок, распределённых по следующим номинациям: «80-летие Великой Победы» – 12 проектов, «Добровольчество» – пять проектов, «Выбор молодёжи» – четыре проекта, «Страницы истории Псковской области» – четыре проекта и «Молодые лидеры» – три проекта.

Второй этап конкурсного отбора – публичная защита проектов – пройдёт 10 апреля в рамках II Форума старшеклассников «Голос молодёжи».

Напомним, что предыдущий Форум старшеклассников «Голос молодёжи» прошёл в Псковской области в ноябре прошлого года.

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