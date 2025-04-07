ФАС взялась за яйца

17:47, 07 апреля 2025, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим торговым сетям предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца и другие востребованные товары в преддверии Пасхи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС напоминает о постоянном мониторинге цен на продукты питания, стоимость которых подвержена сезонным колебаниям, включая повышение спроса перед Пасхой. Внимание ведомства привлекают кондитерские изделия, сливочное масло, куриные яйца.

Федеральная антимонопольная служба подчёркивает необходимость соблюдения антимонопольного законодательства и обещает принимать меры в случае выявления недобросовестных действий. Торговым сетям также рекомендовано транслировать снижение отпускных цен поставщиками конечным потребителям.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова спрогнозировала рост цен на яйца и мясо для шашлыка накануне Пасхи (20 апреля) и майских выходных.