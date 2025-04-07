В Пскове пять лет тюрьмы грозит поджигателю «Мерседеса»

17:57, 07 апреля 2025, ПАИ

Прокуратура Пскова признала законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту умышленного поджога автомобиля минувшей ночью. Об этом ПАИ сообщили в надзорном органе.

Установлено, что 7 апреля около 2:40 у дома № 42 на улице Труда неизвестный поджёг автомобиль марки «Мерседес-Бенц» стоимостью 6 млн рублей.

В результате умышленных противоправных действий неустановленного лица огонь с указанного транспортного средства распространился на другие автомобили: Genesis G80 2022 года выпуска, Hyundai Creta 2018 года выпуска и Toyota RAV4 2013 года выпуска.

СУ УМВД России по Пскову возбудило уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.