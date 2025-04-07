Год тюрьмы и 200 тысяч рублей за пьяное ДТП получил великолучанин

18:15, 07 апреля 2025, ПАИ

40-летний великолучанин, управляя автомобилем в нетрезвом виде, учинил ДТП. Превысив скорость, он проехал на красный свет и врезался в ВАЗ-2121. Водитель ВАЗа получил тяжёлые травмы и долго лечился в больнице. Пострадавший обратился в суд с иском о взыскании с виновника ДТП морального вреда, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Суд признал жителя Великих Лук виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264 части 2 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и три месяца с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года. Также судья удовлетворил иск пострадавшего и вынес решение о взыскании с виновника аварии 200 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Великих Лук. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Сотрудник ведомства вынес запрет на регистрационные действия с недвижимым имуществом и постановление о взыскании исполнительского сбора. В результате принятых мер вся сумма задолженности была взыскана и перечислена пострадавшему.

Ранее сообщалось, что 74-летний мотоциклист не уступил дорогу автомобилю Lada Vesta и получил травмы различной степени тяжести.