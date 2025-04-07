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Общество

У Порховской межрайонной больницы появятся четыре филиала

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко совместно со спикером и вице-спикером Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и Игорем Дитрихом провели встречи с коллективами Порховской, Бежаницкой межрайонных больниц и Дедовичской районной больницы по вопросу объединения медицинских организаций. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Во встречах также участвовали главы и временно исполняющие обязанности глав муниципалитетов.

«Мы провели анализ деятельности каждой медицинской организации по разным показателям – наиболее мощным медицинским учреждением является на сегодняшний день Порховская межрайонная больница, которая и станет головной организацией. Дновский филиал, Бежаницкая межрайонная больница с локнянским филиалом, Дедовичская районная больница станут обособленными структурными подразделениями-филиалами. Этот процесс касается налаживания административно-управленческого механизма, который, к сожалению, на местах работает не так эффективно, как требуется. Врачи и пациенты изменений не почувствуют, вся медицинская помощь должна оказываться согласно требованиям программы государственных гарантий в полном объёме», – отметила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Все виды медицинской помощи будут сохранены, добавила руководитель профильного комитета. Она отметила, что по новому национальному проекту «Семья» в Дедовичах планируется организовать работу объединённой женской консультации, которая станет межрайонной.

По словам Марины Гаращенко, помощь станет ещё доступнее и качественнее. Все филиалы продолжат участие во всех программах вне зависимости от процесса объединения, в том числе в федеральных программах «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Земский доктор», «Земский фельдшер», а также сохранят право на социальные выплаты.

Кроме того, состоялась встреча с активными гражданами района в Дедовичах. Жители выразили обеспокоенность будущим больницы и попросили о встрече. Марина Гаращенко заверила, что на перспективах больницы это никак не отразится.

«Мы не планируем ничего закрывать, все виды медицинской помощи будут продолжать оказываться. В последние годы в районе строятся новые ФАПы, закупается оборудование, транспорт. Никаких причин беспокоиться у населения нет», – отметила Марина Гаращенко.

Реорганизация юридических лиц не влияет на количество действующих в Псковской области объектов здравоохранения, в том числе офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.

Распоряжение правительства Псковской области об объединении медицинских учреждений выйдет в ближайшее время.

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