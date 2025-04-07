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Общество

Пожилая опочанка вышла из дома и не вернулась

77-летняя жительница Опочки вышла из дома 6 апреля и не вернулась. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Приметы женщины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, короткие, глаза серо-зелёные.

Была одета в флисовую тёмно-серую кофту, чёрную кофту на молнии, чёрные штаны, чёрные сапоги, розовый берет с чёрным рисунком.

Ранее сообщалось, что два миллиона рублей заплатит МВД за значимую помощь в раскрытии похищения двух детей в Великих Луках в 2007 году.

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