Пожилая опочанка вышла из дома и не вернулась

20:30, 07 апреля 2025, ПАИ

77-летняя жительница Опочки вышла из дома 6 апреля и не вернулась. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы женщины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, короткие, глаза серо-зелёные.

Была одета в флисовую тёмно-серую кофту, чёрную кофту на молнии, чёрные штаны, чёрные сапоги, розовый берет с чёрным рисунком.

Ранее сообщалось, что два миллиона рублей заплатит МВД за значимую помощь в раскрытии похищения двух детей в Великих Луках в 2007 году.