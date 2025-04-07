Александр Котов – об укрупнении районных больниц: Филиалы не должны чувствовать себя в роли «пасынков»

21:18, 07 апреля 2025, ПАИ

Накануне объединения Порховской, Дедовичской и Бежаницкой больниц в Порховской межрайонной больнице состоялась встреча представителей законодательной и исполнительной власти с коллективом. Александр Котов прокомментировал укрупнение районных больниц, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, пообщаться с медиками в Порхов приехали председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-спикер Игорь Дитрих, руководитель правительственного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер.

«Наша задача – улучшить доступность медицинской помощи: первичной медико-санитарной, первичной специализированной, стационарной – всех видов медицинской помощи, которые гарантирует государство», – обозначила цель предстоящего укрупнения Марина Гаращенко. Специалист уточнила, что на выходе появятся юридическое лицо «Порховская межрайонная больница» и четыре её филиала: дновский, дедовичский, бежаницкий и локнянский.

Говоря о предстоящей реорганизации, Александр Котов подчеркнул, что это исключительно управленческая процедура, которая влияет на эффективность использования финансовых и материальных ресурсов. Но с точки зрения потенциальных больных не подразумевает принципиальной разницы. «Человеку важно, чтобы он обратился в свою больницу по месту жительства, чтобы ему правильно поставили первичный диагноз и не возили по области туда-сюда, а сразу доставили в то лечебное учреждение, где ему смогут оказать квалифицированную помощь. Вот в чём наша задача. Если мы общими усилиями добьёмся этого, то наше население от этого только выиграет», – обозначил позицию власти спикер регионального парламента.

Врио главы Дновского муниципального округа Марина Карпова, транслируя опасения местных жителей, задала вопрос о возможном сокращении коечного фонда филиала. Руководитель профильного исполнительного органа заверила, что в текущем году корректировок не будет. В целом же, по словам Марины Гаращенко, коечный фонд рассчитывается исходя из объёма представления медицинских услуг, а они – из количества населения.

Александр Котов обратился к представителям органов местного самоуправления с просьбой заранее разъяснять людям реальную ситуацию, чтобы избежать возникновения слухов, обрастающих небылицами. Также председатель Собрания депутатов подчеркнул, что филиалы межрайонных больниц должны быть полноценными учреждениями, и предостерёг от деления «на своих и чужих»: «После укрупнения филиалы не должны чувствовать себя в роли «пасынков». Это должен быть слаженный коллектив, нацеленный на то, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь всем гражданам, проживающим на соответствующей территории».

Отдельной темой встречи стало кадровое обеспечение медицинских учреждений. И. о. главного врача Порховской межрайонной больницы Ирина Иванова проинформировала о предстоящем пополнении штата молодыми специалистами. Уже в этом году в больнице ждут хирурга и четырёх терапевтов, двое из которых собираются работать в Дно. В дополнение начальник отдела кадров Ирина Степанова рассказала, что сейчас также идут переговоры с анестезиологом из Ленинградской области, который вместе с семьёй планирует переехать в Порхов. «Сейчас очень много студентов готовится у нас: 35 человек – на специалитете, один – в ординатуре, семь – в колледже», – озвучила цифры работник кадровой службы.

Марина Гаращенко подтвердила, что регион активизировал работу по целевому обучению студентов-медиков. «Я называю это «губернаторской программой», настолько Михаил Юрьевич поддерживает нашу отрасль. И губернатор, и правительство, и депутатский корпус делают всё для решения вопроса. Практически 250 млн рублей заложено в областном бюджете на этот год. Когда такие деньги выделялись на поддержку медицинских кадров? Это колоссальный объём финансирования, обширные меры поддержки. Когда-то дефицит врачей составлял более 1 000 человек, сегодня – 300. Это о чём-то говорит!» – поделилась достижениями последних лет Марина Гаращенко. Она также отметила, что молодые специалисты сегодня готовы ехать в районы, в том числе для того, чтобы поучаствовать в программе «Земский доктор».

В ходе встречи медики, представители профсоюза и региональной власти договорились о создании рабочей группы, которая будет прорабатывать дорожную карту реорганизации. Планируется, что этот процесс займёт два-три месяца.