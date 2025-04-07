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Общество

Более 42 тысяч экстренных вызовов совершено в Псковской области по единому номеру 112

42 726 звонков поступило в марте на экстренный номер 112 в Псковской области. Это на 22 % больше, чем в феврале текущего года. Статистику за месяц опубликовала пресс-служба Управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях в Псковской области.

Фото: "Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях"

967 звонков касались реагирования пожарно-спасательной службы. 3 128 относятся к направлениям работы полиции, 9 119 – вызовы скорой медицинской помощи, 47 направлены в аварийные службы газовой сети.

Количество вызовов, при которых абонент отказался от вызова экстренных оперативных служб (ЭОС) либо сбросил вызов, –18 517.

«Обращаем внимание, что за ложный вызов следует административная ответственность», – напомнили специалисты.

Ранее сообщалось, что 12 человек пострадало в ДТП в Псковской области за неделю.

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