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Общество

25 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю

25 выездов осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области с 31 марта по 6 апреля, шесть из них были ложными, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Четыре раза спасатели выезжали на водные объекты, из них трижды – на водолазные работы. В рамках выездов на водные объекты извлечён один труп.

Семь вызовов касались ликвидаций последствий ДТП, ещё четыре – идентификации взрывоопасных предметов. Трижды сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения, один вызов попал в категорию «прочие».

Ранее сообщалось, что более 42 тысяч экстренных вызовов совершено в Псковской области по единому номеру 112.

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