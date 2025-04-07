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Общество

Убившая знакомую вместе с матерью в Дедовичском районе женщина признана психически нездоровой

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Дедовичского района, уличённой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц). Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По данным следствия, в ночь с 13 на 14 мая прошлого года в одном из частных домов в Дедовичском районе произошла ссора. Мать и дочь насильно вывели свою гостью на улицу и нанесли ей множественные удары ногами. В результате полученных травм женщина скончалась на месте. После этого тело погибшей соучастницы закопали на приусадебном участке.

Женщине было предъявлено обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Затем она была направлена в психиатрический стационар.

В рамках расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что у обвиняемой имеется психическое заболевание. Также было установлено, что в момент совершения преступления она не осознавала фактический характер своих действий и не могла ими руководить.

В связи с этим уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера было направлено в суд.

Ранее сообщалось, что год тюрьмы и 200 тысяч рублей за пьяное ДТП получил великолучанин.

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