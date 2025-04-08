В Псковской области назначена прокурорская проверка по факту падения из окна семилетней девочки

09:00, 08 апреля 2025, ПАИ

По поручению прокурора Псковской области Андрея Мошкова организована проверка по факту падения семилетней девочки с балкона третьего этажа в деревне Гверздонь Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре региона.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию виновных лиц.

«Прокурорской проверкой также будет установлено соблюдение органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства об охране жизни и здоровья детей», – сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор области поставил результаты проверки на личный контроль.

Добавим, что ранее этот ребёнок уже падал из окна.