За ночь над регионами России сбили 23 украинских беспилотника
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
19 дронов сбили над Курской областью и четыре – над Белгородской областью.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
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