За ночь над регионами России сбили 23 украинских беспилотника

09:28, 08 апреля 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

19 дронов сбили над Курской областью и четыре – над Белгородской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.