Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За ночь над регионами России сбили 23 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

19 дронов сбили над Курской областью и четыре – над Белгородской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 апреля 2025

Псковичей приглашают на службу в полицию
07 апреля 2025

В Невельском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоёме
07 апреля 2025

Убившая знакомую вместе с матерью в Дедовичском районе женщина признана психически нездоровой
07 апреля 2025

50 лет в детской литературе: писатель Виктор Лунин станет гостем «Русского Запада»
07 апреля 2025

Псковичей приглашают на субботник на горе Соколихе
07 апреля 2025

Более 42 тысяч экстренных вызовов совершено в Псковской области по единому номеру 112
07 апреля 2025

Камеры видеонаблюдения запечатлели поджог автомобиля в Пскове
07 апреля 2025

Участницы Первого детского медиафорума Псковской области поделились своими ожиданиями

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...