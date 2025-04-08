«Титан-Полимер» представил свою продукцию на выставке промышленности Псковской области

17:45, 08 апреля 2025, ПАИ

3 и 4 апреля в Пскове прошла выставка промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика». В мероприятии приняло участие более 40 промышленных предприятий региона, в том числе псковский завод «Титан-Полимер», сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Выставку посетили министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, представители органов власти, а также федеральных и региональных институтов развития и государственных корпораций.

На выставочной экспозиции «Титан-Полимер» представил образцы своей продукции – это прозрачные БОПЭТ плёнки с коронной обработкой, химическим и металлизированным покрытием. Предприятие сегодня является единственным производителем в СЗФО, занимающимся выпуском БОПЭТ плёнки. За два года работы компания стала одним из лидеров в производстве данной продукции, востребованной многими отраслями промышленности.

«Сегодня предприятие выпускает 15 видов БОПЭТ плёнок: это прозрачная и металлизированная с коронной и химической обработкой поверхности, с большим диапазоном толщин от восьми до 50 микрометров, а также плёнки с твист-эффектом. У российских и зарубежных заказчиков востребована плёнка с новым видом химического покрытия, которую мы освоили в прошлом году. Компании из регионов Северо-Западного федерального округа активно приобретают нашу продукцию, условными лидерами являются город Санкт-Петербург, Ленинградская и Новгородская области. Поэтому рынок регионов СЗФО нам очень интересен, и мы рады представить на выставке свою продукцию», – отметил коммерческий директор завода «Титан-Полимер» Максим Филиппов.

Представители бизнеса и органов власти в рамках деловой программы выездной стажировки, организованной Минпромторгом РФ, обменялись опытом и актуальными вопросами взаимодействия, а также обсудили решение первоочередных проблем развития территорий.

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