Михаил Ведерников поблагодарил Минпромторг за внимание к Псковской области

14:52, 05 апреля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Министерство промышленности и торговли России за внимание к региону.

На рабочей встрече с главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым губернатор Михаил Ведерников обсудил развитие промышленности Псковской области и поддержку предприятий региона.

«В прошлом году министерство выделило дополнительные средства на докапитализацию регионального фонда развития промышленности – аналогичный шаг прорабатывается и в этом году. Также Антон Андреевич поддержал нашу инициативу по созданию в Псковской области цветочной биржи, которая позволит организовать и систематизировать торговлю цветочной продукцией, и вместе с тем мониторить реальные цены», – сообщил псковский губернатор в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников поблагодарил Антона Алиханова и всю команду Минпромторга за внимание к региону, за организацию выездной стажировки в Пскове, которая позволила коллегам обменяться опытом. «Отдельно выражаю слова признательности Денису Валентиновичу Мантурову [первый заместитель председателя Правительства РФ. – Прим. ред.], который продолжает курировать Псковскую область. Уверен, с такой поддержкой мы справимся со всеми задачами», – заключил глава региона.

Напомним, что в пятницу, 4 апреля, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов находился в Псковской области с рабочим визитом. В частности, он выступил на выездной стажировке Минпромторга РФ «Федеральная практика» в Пскове, осмотрел выставку промышленности Псковской области, посетил завод «СКТ Групп» в Пскове и дал старт строительству инжинирингового центра на базе псковского завода «Титан-Полимер».