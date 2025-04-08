Литературно-патриотический час «Новое время – новые герои» прошёл в Опочке

19:55, 08 апреля 2025, ПАИ

Литературно-патриотический час «Новое время – новые герои» прошёл для студентов индустриально-педагогического колледжа в Опочецкой районной библиотеке, пишет районная газета «Красный маяк».

Надежда Перминова рассказала студентам о подвигах бойцов, которые находятся в зоне СВО. Ребята посмотрели презентацию о военнослужащих спецоперации, совершивших подвиги, слушали песни и стихи и сами читали стихотворения, написанные специально для тех, кто в данный момент защищает Родину. Также в ходе мероприятия прошла презентация сборника народной женской поэзии «Тебя никто не победит!».

Презентацию подготовила опочанка Марина Андреева. Два её стихотворения тоже вошли в этот сборник. Марина Андреева выразила надежду, что стихи из сборника «Тебя никто не победит!» будут согревать бойцов СВО вдали от родного дома.

Экземпляр сборника теперь есть в абонементе библиотеки, и любой читатель может ознакомиться с входящими в него произведениями.

Ранее сообщалось, что 77-летняя жительница Опочки вышла из дома 6 апреля и не вернулась.