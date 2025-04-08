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Общество

Традиционные XXIII Александро-Невские юношеские чтения пройдут в псковской библиотеке

Традиционные XXIII Александро-Невские юношеские чтения «Александр Невский и его современники в истории и культуре» состоятся в Пскове 10 апреля, сообщили организаторы.

Специальный гость чтений писатель, журналист, книгоиздатель, путешественник, исследователь, один из создателей «Музея Ледового побоища. Самолва» Владимир Потресов выступит с лекцией «Современный взгляд на русско-ливонскую войну 1240–1242 годов».

Мероприятие пройдёт в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина. Начало в 12:00.

Ранее сообщалось, что проекты, разработанные псковскими кинематографистами, представят генеральному директору киноконцерна «Мосфильм», народному артисту России, режиссёру Карену Шахназарову.

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