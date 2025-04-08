Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

79 случаев: почти в два раза снизилась заболеваемость гриппом за неделю в Псковской области

С 31 марта по 6 апреля в Псковской области зарегистрировано 79 случаев гриппа, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Скорая помощь. Фото: ПАИ

Лабораторно подтверждены гриппы B и A(H1N1).

Напомним, 138 случаев заболеваемости гриппом зарегистрировали в Псковской области с 24 по 30 марта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 апреля 2025

Михаил Ведерников: Псковская практика объединения районных газет служит примером для других регионов
08 апреля 2025

Первые два вылета совершил экипаж противопожарного центра для ликвидации лесных пожаров в Псковской области
08 апреля 2025

Эксперт по промышленному туризму Ольга Шандуренко стала гостьей программы «Оглавление». Главное
08 апреля 2025

Более 3500 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю
08 апреля 2025

79 случаев: почти в два раза снизилась заболеваемость гриппом за неделю в Псковской области
08 апреля 2025

Стругокрасненский филиал «Дружины» провёл очередную тренировку
08 апреля 2025

Литературно-патриотический час «Новое время – новые герои» прошёл в Опочке
08 апреля 2025

В отношении руководства ПсковГУ возбуждено уголовное дело

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...