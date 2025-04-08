79 случаев: почти в два раза снизилась заболеваемость гриппом за неделю в Псковской области
С 31 марта по 6 апреля в Псковской области зарегистрировано 79 случаев гриппа, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Лабораторно подтверждены гриппы B и A(H1N1).
Напомним, 138 случаев заболеваемости гриппом зарегистрировали в Псковской области с 24 по 30 марта.
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79 случаев: почти в два раза снизилась заболеваемость гриппом за неделю в Псковской области