Заболеваемость гриппом снизилась в Псковской области

16:53, 01 апреля 2025, ПАИ

138 случаев заболеваемости гриппом зарегистрировали в Псковской области с 24 по 30 марта. Это на 5,5 % меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований у заразившихся жителей Псковской области подтверждены грипп A (H1N1) и грипп B, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что с 24 по 30 марта в Псковской области зафиксировали 4 316 случаев заболевания ОРВИ.