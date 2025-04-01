Заболеваемость гриппом снизилась в Псковской области
138 случаев заболеваемости гриппом зарегистрировали в Псковской области с 24 по 30 марта. Это на 5,5 % меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По результатам лабораторных исследований у заразившихся жителей Псковской области подтверждены грипп A (H1N1) и грипп B, уточнили в пресс-службе.
Отметим, что с 24 по 30 марта в Псковской области зафиксировали 4 316 случаев заболевания ОРВИ.
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