Более 3500 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю
С 31 марта по 6 апреля в Псковской области выявлено 3 548 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 50,9 %, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
В Пскове зарегистрировано 1 452 случая ОРВИ, или 40,9 % от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии.
В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыли один класс в одной школе и пять групп в четырёх дошкольных учреждениях.
Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ и гриппом находится под постоянным контролем Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Ранее сообщалось, что почти в два раза снизилась заболеваемость гриппом за неделю в Псковской области.
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