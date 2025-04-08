Более 3500 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю

21:01, 08 апреля 2025, ПАИ

С 31 марта по 6 апреля в Псковской области выявлено 3 548 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 50,9 %, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В Пскове зарегистрировано 1 452 случая ОРВИ, или 40,9 % от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии.

В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыли один класс в одной школе и пять групп в четырёх дошкольных учреждениях.

Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ и гриппом находится под постоянным контролем Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Ранее сообщалось, что почти в два раза снизилась заболеваемость гриппом за неделю в Псковской области.