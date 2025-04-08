Муниципальный этап конкурса «Отечество» прошёл на базе Куньинской школы

21:54, 08 апреля 2025, ПАИ

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Отечество» прошёл в рамках районного фестиваля детского и юношеского творчества, проведённого Центром внешкольной работы, пишет районная газета «Пламя».

В мероприятии приняли участие 12 ребят, представивших все общеобразовательные школы района. Во время конкурса его участники представили на суд жюри презентации своих исследовательских работ, на разработку которых ушло немало времени и сил.

По итогам конкурса первое место занял Иван Молоденков с работой «Была бы коровушка, будет и молоко». Иван Молоденков учится в Пухновской школе, а его руководителем является Юлия Молоденкова.

На втором месте оказались сразу две участницы – ученицы Жижицкой школы: Анастасия Попова и Софья Фоменкова. Одна из девочек изучала особенности почв Куньинского края, другая разрабатывала тему «Эпифитные мхи как индикаторы экологического состояния территорий». В качестве руководителя обеих девушек курировала Талина Петрова.

Третье место заняла работа «Тайна Шпинёва ручья», написанная Никитой Бердниковым из Ущицкой школы (руководитель Олег Яровиков). В общем зачёте первое место заняла Пухновская школа, второе место – Жижицкая школа, третье место – Куньинская и Ущицкая школы.

Ранее сообщалось, что выиграть путешествие по Псковской области могут участники конкурса рассказов.