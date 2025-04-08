Месячник «Внимание! Поезд!» проходит на полигоне Октябрьской железной дороги в Псковской области
До 11 апреля на полигоне Октябрьской железной дороги проводится месячник «Внимание! Поезд!», сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Великих Лук.
Акция проходит в целях профилактики случаев травмирования граждан в зоне движения поездов.
Согласно статистическим данным, за 2024 год в сравнении с 2023-м на полигоне Октябрьской железной дороги рост травмирования составил 5 % (с 195 до 205 человек), со смертельным исходом – 13,5 % (с 133 до 151 человек).
В администрации напомнили, что нахождение на железнодорожных путях, переход через них в неустановленных местах, необдуманные поступки всегда связаны с риском и опасностью для жизни. Поэтому необходимо строго соблюдать установленные на железных дорогах правила безопасного поведения.
Ранее сообщалось, что великолукские школьники принимают участие в традиционном месячнике благоустройства.
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