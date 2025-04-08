Месячник «Внимание! Поезд!» проходит на полигоне Октябрьской железной дороги в Псковской области

22:41, 08 апреля 2025, ПАИ

До 11 апреля на полигоне Октябрьской железной дороги проводится месячник «Внимание! Поезд!», сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Великих Лук.

Акция проходит в целях профилактики случаев травмирования граждан в зоне движения поездов.

Согласно статистическим данным, за 2024 год в сравнении с 2023-м на полигоне Октябрьской железной дороги рост травмирования составил 5 % (с 195 до 205 человек), со смертельным исходом – 13,5 % (с 133 до 151 человек).

В администрации напомнили, что нахождение на железнодорожных путях, переход через них в неустановленных местах, необдуманные поступки всегда связаны с риском и опасностью для жизни. Поэтому необходимо строго соблюдать установленные на железных дорогах правила безопасного поведения.

Ранее сообщалось, что великолукские школьники принимают участие в традиционном месячнике благоустройства.